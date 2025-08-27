خبرگزاری کار ایران
پاپ خواستار آتش بس در غزه شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار آتش بس در نوار غزه و آزادی اسرای اسرائیلی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «پاپ لئوی چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان از جامعه بین‌الملی قویا خواست تا به جنگ تقریبا ۲ ساله غزه پایان دهند.

وی همچنین خواستار آتش بس دائمی و آزادی اسرای اسرائیلی شد و ارائه کمک‌های بشردوستانه شد.

پاپ در جریان ملاقات هفتگی چهارشنبه در واتیکان گفت: «بار دیگر قویا درخواست می‌کنم، تا نزاع در این زمین مقدس که سبب وحشت، ویرانی و مرگ بسیار شده، پایان یابد». 

وی افزود: «من درخواست می‌کنم تمام اسرا آزاد شوند،  آتش بس دائمی به دست آید، ورود ایمن کمک‌های بشردوستانه تسهیل و به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام گذاشته شود».

 

 

 

