پاپ خواستار آتش بس در غزه شد
رهبر کاتولیکهای جهان خواستار آتش بس در نوار غزه و آزادی اسرای اسرائیلی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئوی چهاردهم»، رهبر کاتولیکهای جهان از جامعه بینالملی قویا خواست تا به جنگ تقریبا ۲ ساله غزه پایان دهند.
وی همچنین خواستار آتش بس دائمی و آزادی اسرای اسرائیلی شد و ارائه کمکهای بشردوستانه شد.
پاپ در جریان ملاقات هفتگی چهارشنبه در واتیکان گفت: «بار دیگر قویا درخواست میکنم، تا نزاع در این زمین مقدس که سبب وحشت، ویرانی و مرگ بسیار شده، پایان یابد».
وی افزود: «من درخواست میکنم تمام اسرا آزاد شوند، آتش بس دائمی به دست آید، ورود ایمن کمکهای بشردوستانه تسهیل و به قوانین بشردوستانه بینالمللی احترام گذاشته شود».