۶ کشته در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق
حمله پهپادی رژیم صهیونیست به حومه پایتخت سوریه، ۶ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه دولتی سوریه امروز-دوشنبه- گزارش دادند که حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه «دمشق» پایتخت سوریه سبب کشته شدن ۶ سرباز و مجروح شدن تعدادی دیگر شد.
رسانه دولتی الاخباریه گزارش داد: «حملات آخر روز گذشته -سهشنبه- به منطقه الکسوه در جنوب دمشق بود که منجر به کشته شدن ۶ تن شد».
این رسانه جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.
ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.