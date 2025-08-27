خبرگزاری کار ایران
۶ کشته در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق

حمله پهپادی رژیم صهیونیست به حومه پایتخت سوریه، ۶ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه دولتی سوریه امروز-دوشنبه- گزارش دادند که حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه «دمشق» پایتخت سوریه سبب کشته شدن ۶ سرباز و مجروح شدن تعدادی دیگر شد.

رسانه دولتی الاخباریه گزارش داد:  «حملات آخر روز گذشته -سه‌شنبه- به منطقه الکسوه در جنوب دمشق بود  که منجر به کشته شدن ۶ تن شد».

این رسانه جزئیات بیشتری در این باره  ارائه نکرد.

ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

 

 

