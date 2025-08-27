خبرگزاری کار ایران
یونیسف:

یک میلیون کودک غزه دچار شوک‌های روانی و سوءتغذیه هستند

یونیسف هشدار داد که یک میلیون کودک غزه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی دچار شوک‌های روانی و سوءتغذیه هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عمار عمار»، مدیر منطقه‌ای بخش اطلاع‌رسانی یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که بمباران‌های مداوم و کشته و زخمی شدن هزاران کودک، حدود یک میلیون و صد هزار نفر از آن‌ها را دچار صدمات شدید روانی و عاطفی کرده است.

وی افزود: «آنچه امروز در غزه می‌بینیم فقط جنگ علیه کودکان نیست، بلکه نابودی زندگی به معنای واقعی کلمه است».

عمار با اشاره به تخریب گسترده بیمارستان‌ها، مدارس، شبکه‌های آب و منازل گفت: «محرومیت از کمک‌های بشردوستانه، گرسنگی، آوارگی و خشونت بی‌پایان به بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی روزمره کودکان غزه تبدیل شده است».

بر اساس گزارش یونیسف، بیش از نیم‌میلیون نفر از مردم غزه به ویژه کودکان درگیر قحطی و گرسنگی شدید هستند و شمار زیادی از مرگ‌ومیرها ناشی از این شرایط، قابل پیشگیری بوده است.

عمار با اشاره به انتشار تصاویر کودکان و نوزادان لاغر و بیمار که قربانی سیاست گرسنگی سازمان یافته رژیم صهیونیستی شده‌اند، گفت که هیچ اقدام جدی و مؤثری برای توقف این بحران صورت نگرفته است.

یونیسف همچنین از جهش نگران کننده سوءتغذیه در غزه خبر داد و گفت: «تنها در ماه ژوئیه گذشته بیش از ۱۲ هزار کودک از سوءتغذیه حاد رنج برده‌اند و حدود یک کودک از هر چهار کودک دچار نوع شدید این بیماری است؛ وضعیتی که کشنده‌ترین شکل سوءتغذیه توصیف شده و پیامدهای ویرانگری بر سلامت جسمی و روانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد».

این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که تلاش‌ها برای رساندن مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام ضروری ادامه دارد، اما محاصره و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی مانع اصلی در مسیر امدادرسانی است.

 

