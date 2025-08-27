خبرگزاری کار ایران
آمریکا اطلاعات مذاکرات اوکراین را به شرکایش نمی‌دهد

آمریکا اطلاعات مذاکرات اوکراین را به شرکایش نمی‌دهد
خبرگزاری سی بی اس گزارش داد که ایالات متحده گزارش‌های مربوط به مذاکرات صلح اوکراین و روسیه را در اختیار شرکای اطلاعاتی خود قرار نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی بی سی، «تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی، هفته‌ها پیش دستورالعملی را به جامعه اطلاعاتی آمریکا صادر کرده و دستور داده است که تمام اطلاعات مربوط به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین با شرکای اطلاعاتی متحد آمریکا به اشتراک گذاشته نشود.

چندین مقام اطلاعاتی آمریکایی به سی‌بی‌اس نیوز گفتند: «این یادداشت، که تاریخ آن ۲۰ جولای است و توسط گابارد امضا شده، به آژانس‌ها دستور داده است که اطلاعات را با به اصطلاح پنج چشم (اتحاد اطلاعاتی پس از جنگ جهانی دوم متشکل از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) به اشتراک نگذارند».

این مقامات افزودند: «این دستورالعمل تمام تحلیل‌ها و اطلاعات مربوط به مذاکرات ناپایدار صلح روسیه و اوکراین را به عنوان نوفرون  یا عدم انتشار خارجی طبقه‌بندی می‌کند، به این معنی که اطلاعات را نمی‌توان با هیچ کشور یا اتباع خارجی دیگری به اشتراک گذاشت».

بر اساس این یادداشت، تنها اطلاعاتی که می‌توان به اشتراک گذاشت، اطلاعاتی است که قبلا به طور عمومی منتشر شده است.

 

 

