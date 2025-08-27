پاکستان حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، پاکستان امروز-چهارشنبه- حمله بی رحمانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان «ناصر» در «خان یونس» را محکوم کرد و از جامعه بین‌الملل خواست تا این رژیم را برای عملیات‌های نظامی‌اش پاسخگو کند.

وزارت خاجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاکستان قویا حملات مرگبار اسرائیل به بیمارستان ناصر، که جان ۲۱ تن از جمله ۴ خبر نگار و همچنین کادر درمان را گرفت، محکوم می‌کند».

دراین بیانیه افزوده شد: «این حمله‌ی بی‌رحمانه و شنیع به یک مرکز درمانی و همچنین هدف قرار دادن مداوم غیرنظامیان و روزنامه‌نگاران، نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی و قوانین بشردوستانه و همچنین آزادی مطبوعات است».

حمله دوگانه رژیم صهیونیستی در بیست‌و‌پنجم آگوست به بیمارستان ناصر سبب شهات ۲۱ تن از جمله خبرنگاران و کادر درمان شد برانگیختن خشم جهانی و بررسی مجدد هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز درمانی شد.

