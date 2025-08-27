اذعان نتانیاهو برای نخستین بار به نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار به نسل‌کشی انجام شده توسط ترک‌ها علیه ارامنه در سال ۱۹۱۵ در طول جنگ جهانی اول اذعان کرد.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا اسرائیل هنوز به نسل‌کشی ارامنه، آشوری‌ها و یونانی‌ها توسط ترک‌ها اعتراف نکرده است، مدعی شد: «در واقع، من معتقدم که ما این موضوع را به رسمیت شناخته‌ایم، زیرا کنست قطعنامه‌ای را در این باره تصویب کرد».

