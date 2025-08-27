خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اذعان نتانیاهو برای نخستین بار به نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵

اذعان نتانیاهو برای نخستین بار به نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵
کد خبر : 1678835
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار به نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ اذعان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار به نسل‌کشی انجام شده توسط ترک‌ها علیه ارامنه در سال ۱۹۱۵ در طول جنگ جهانی اول اذعان کرد. 

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا اسرائیل هنوز به نسل‌کشی ارامنه، آشوری‌ها و یونانی‌ها توسط ترک‌ها اعتراف نکرده است، مدعی شد: «در واقع، من معتقدم که ما این موضوع را به رسمیت شناخته‌ایم، زیرا کنست قطعنامه‌ای را در این باره تصویب کرد». 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور