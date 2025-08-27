به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که درخواست‌ها برای شرکت «پکن» در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای روسیه و آمریکا غیرواقعی است.

وی در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن به دنبال کاهش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای به همراه روسیه است و مایل است چین به این روند بپیوندد، تاکید کرد: «چین و ایالات متحده از نظر ظرفیت هسته‌ای در سطوح کاملا متفاوتی قرار دارند و سیاست و رویکردهای هسته‌ای دو کشور برای تضمین امنیت استراتژیک نیز متفاوت است. درخواست از چین برای ورود به مذاکرات سه جانبه خلع سلاح هسته‌ای به همراه روسیه و آمریکا غیرمنطقی و غیرواقعی است».

این دیپلمات خاطرنشان کرد: «چین سیاست عدم استفاده اول از سلاح‌های هسته‌ای و یک استراتژی دفاعی را دنبال می‌کند، پتانسیل هسته‌ای خود را در پایین‌ترین سطح قابل قبول از نظر امنیت ملی حفظ می‌کند و از شرکت در مسابقه تسلیحاتی با سایر کشورها خودداری می‌کند».

