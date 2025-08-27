وزارت خارجه چین:
به مذاکرات خلع سلاح هستهای نمیپیوندیم
وزرات خارجه چین به اظهارات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تمایل وی به پیوستن چین به مذاکرات کاهش تسلیحات هستهای واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که درخواستها برای شرکت «پکن» در مذاکرات خلع سلاح هستهای روسیه و آمریکا غیرواقعی است.
وی در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن به دنبال کاهش بیشتر سلاحهای هستهای به همراه روسیه است و مایل است چین به این روند بپیوندد، تاکید کرد: «چین و ایالات متحده از نظر ظرفیت هستهای در سطوح کاملا متفاوتی قرار دارند و سیاست و رویکردهای هستهای دو کشور برای تضمین امنیت استراتژیک نیز متفاوت است. درخواست از چین برای ورود به مذاکرات سه جانبه خلع سلاح هستهای به همراه روسیه و آمریکا غیرمنطقی و غیرواقعی است».
این دیپلمات خاطرنشان کرد: «چین سیاست عدم استفاده اول از سلاحهای هستهای و یک استراتژی دفاعی را دنبال میکند، پتانسیل هستهای خود را در پایینترین سطح قابل قبول از نظر امنیت ملی حفظ میکند و از شرکت در مسابقه تسلیحاتی با سایر کشورها خودداری میکند».