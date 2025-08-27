خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
نظرسنجی‌ها نشان داد:

اکثریت مردم فرانسه خواستار انحلال پارلمان هستند

نتایج نظرسنجی نشان داد که اکثریت مردم فرانسه خواستار انحلال پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات جدید هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی امروز -چهارشنبه-  نشان داد که حدود ۶۳ درصد از مردم فرانسه  خواستار انحلال پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات جدید هستند.

نتایج این نظرسنجی  که  از هزار نفر و به صورت آنلاین انجام شد،  به دنبال آن انجام شد که «فرانسوا بارو» نخست‌وزیر فرانسه،  در حال تلاش برای نجات دولت اقلیتی خود است.

به نظر می‌رسد دولت اقلیت بایرو ماه آینده به احتمال زیاد سرنگون خواهد شد، چرا که سه حزب اصلی اعلام  کردند که در رای اعتمادی که بایرو برای ۸ سپتامبر  در مورد برنامه‌هایش برای کاهش گسترده بودجه اعلام کرده از  او حمایت نخواهند کرد.

 

 

 

 

