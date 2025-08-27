خبرگزاری کار ایران
موضع ایران در قبال تحولات قفقاز جنوبی کاملا منطقی است

رئیس‌جمهور آذربایجان گفت که باکو موضع ایران را رد قبال تحولات قفقاز کاملا منطقی می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور آذربایجان گفت که باکو موضع ایران را رد قبال تحولات قفقاز کاملا منطقی می‌داند. 

وی افزود: «موضع رئیس‌جمهور ایران در قبال تحولات قفقاز جنوبی کاملا منطقی است.»

وی گفت: «به نظر ما این موضع رسمی منطقی و کاملا مثبت است. البته زمانی که می‌گویم موضع رسمی، منظورم موضع رئیس‌جمهور و وزارت خارجه ایران است.»

علی‌اف گفت که شایعات زیادی در رسانه‌ها مبنی بر این ایده وجود دارد که آذربایجان بنا دارد زنگزور را اشغال کرده و مرز میان ارمنستان و ایران را به دست بگیرد. وی در رابطه با این شایعات گفت: «این کاملا دروغ است و ما چنین قصدی نداریم.»

