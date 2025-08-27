علیاف:
موضع ایران در قبال تحولات قفقاز جنوبی کاملا منطقی است
رئیسجمهور آذربایجان گفت که باکو موضع ایران را رد قبال تحولات قفقاز کاملا منطقی میداند.
وی افزود: «موضع رئیسجمهور ایران در قبال تحولات قفقاز جنوبی کاملا منطقی است.»
وی گفت: «به نظر ما این موضع رسمی منطقی و کاملا مثبت است. البته زمانی که میگویم موضع رسمی، منظورم موضع رئیسجمهور و وزارت خارجه ایران است.»
علیاف گفت که شایعات زیادی در رسانهها مبنی بر این ایده وجود دارد که آذربایجان بنا دارد زنگزور را اشغال کرده و مرز میان ارمنستان و ایران را به دست بگیرد. وی در رابطه با این شایعات گفت: «این کاملا دروغ است و ما چنین قصدی نداریم.»