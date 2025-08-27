دانمارک دیپلمات ارشد آمریکا را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شبکه تلویزیونی «دی آر» امرو ز-چهارشنبه- گزارش داد که «لارس لوکه راسموسن» وزیر خارجه دانمارک، ارشدترین دیپلمات سفارت آمریکا در «کپنهاگ» را به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر انجام عملیات نفوذ شهروندان آمریکایی در گرینلند احضار کرد.

دی آر به نقل از چند منبع گزارش داد: «دولت دانمارک باور دارد که ۳ شهروند آمریکایی و مرتبط با دولت تراممپ در عنلیا های نفوذ مخفیانه د رقلمرو دانمارک دست داشتند».

راسموسن به این شبکه گفت: «هرگونه تلاش برای دخالت در امور داخلی پادشاهی دانمارک غیرقابل پذیرش است»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که به دلایل امنیت ملی و بین‌المللی، می‌خواهد آمریکا این جزیره قطبی غنی از مواد معدنی و استراتژیک را تصرف کند و استفاده از زور را برای انجام این کار منتفی ندانسته است.

