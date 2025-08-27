خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل در واشنگتن دیدار می‌کنند

وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل در واشنگتن دیدار می‌کنند
کد خبر : 1678730
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آف اسرائیل، «گدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد.

 وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد این دیدار امروز -چهارشنبه- و در واشنگتن انجام خواهد شد.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره مسائل و موضوعاتی که در این دیدار مطرح و بررسی خواهد شد، ارائه نکرده است.

این دومین دیدار وزرای خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور