به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آف اسرائیل، «گدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد این دیدار امروز -چهارشنبه- و در واشنگتن انجام خواهد شد.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره مسائل و موضوعاتی که در این دیدار مطرح و بررسی خواهد شد، ارائه نکرده است.

این دومین دیدار وزرای خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.

