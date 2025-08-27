خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیل و رانش زمین ۳۰ کشته در هند بر جای گذاشت

سیل و رانش زمین ۳۰ کشته در هند بر جای گذاشت
کد خبر : 1678702
لینک کوتاه کپی شد.

باراش‌های شدید در هند که سبب جاری شدن سیل و رانش زمین شد، ۳۰ کشته در هند بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،   رسانه های رسمی و محلی در هند گزارش دادند که  بارش‌های شدید باران که سبب سیل و  رانش زمین در بخش هایی از شمال هند شد و   جان ۳۴ تن را گرفت. 

«ای ان آی» امروز-چهارشنبه- گزارش داد: «رانش زمین روز سه‌شنبه در نزدیکی زیارتگاه ویشنو دیوی در مسیر معروف زائران، دست‌کم ۳۰ کشته برجای گذاشت».

این آخرین فاجعه ناشی از بارندگی‌های شدید در منطقه هیمالیا بود که هفته گذشته در «کیشتوار» در «کشمیر» هند ۶۰ نفر را کشت و ۲۰۰ نفر را مفقود کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور