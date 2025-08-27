سیل و رانش زمین ۳۰ کشته در هند بر جای گذاشت
باراشهای شدید در هند که سبب جاری شدن سیل و رانش زمین شد، ۳۰ کشته در هند بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه های رسمی و محلی در هند گزارش دادند که بارشهای شدید باران که سبب سیل و رانش زمین در بخش هایی از شمال هند شد و جان ۳۴ تن را گرفت.
«ای ان آی» امروز-چهارشنبه- گزارش داد: «رانش زمین روز سهشنبه در نزدیکی زیارتگاه ویشنو دیوی در مسیر معروف زائران، دستکم ۳۰ کشته برجای گذاشت».
این آخرین فاجعه ناشی از بارندگیهای شدید در منطقه هیمالیا بود که هفته گذشته در «کیشتوار» در «کشمیر» هند ۶۰ نفر را کشت و ۲۰۰ نفر را مفقود کرد.