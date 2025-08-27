خبرگزاری کار ایران
ویتکاف با نمایندگان اوکراینی دیدار می‌کند

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا از دیدار خود با نمایندگانی از اوکراین در هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استیو ویتکاف» نمانیده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا،  روز گذشته -سه‌شنبه- گفت که در هفته جاری، بانمایندگانی از اوکراین در ‌نیویورک‌ دیدار خواهد کرد.

ویتکاف همچنین اظهار داشت: «گفت‌وگوهای واشنگتن و مسکو به جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد».

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا  به شبکه فاکس نیوز گفت: «من با اوکراینی ها درهفته جاری دیدار می‌کنم. دیدار ما در نیویورک خواهد بود و این  یک نشانه بزرگ است. ما با روس‌ها هر روز حرف می‌زنیم».

وی افزود: «فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه خواستار پایان دادن به جنگ است».

 

 

