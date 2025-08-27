به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استیو ویتکاف» نمانیده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته -سه‌شنبه- گفت که در هفته جاری، بانمایندگانی از اوکراین در ‌نیویورک‌ دیدار خواهد کرد.

ویتکاف همچنین اظهار داشت: «گفت‌وگوهای واشنگتن و مسکو به جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد».

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفت: «من با اوکراینی ها درهفته جاری دیدار می‌کنم. دیدار ما در نیویورک خواهد بود و این یک نشانه بزرگ است. ما با روس‌ها هر روز حرف می‌زنیم».

وی افزود: «فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه خواستار پایان دادن به جنگ است».

