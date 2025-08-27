ترامپ:
مجازات اعدام را برای واشنگتن دیسی بازمیگردانم
رئیسجمهور آمریکا از احتمال صدور مجازات اعدام برای کسانی خبر داد که در واشنگتن دست به قتل میزنند.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، متعهد شد که برای هر کسی که در واشنگتن دی سی مرتکب قتل شود، مجازات اعدام درخواست کند، اگرچه مجازات اعدام از سال ۱۹۸۱ در پایتخت لغو شده است.
ترامپ در جلسه کابینه کاخ سفید گفت: «اگر کسی شخص دیگری را در واشنگتن دی سی بکشد، ما مجازات اعدام را درخواست خواهیم کرد. این یک عامل بازدارنده قدرتمند است.»