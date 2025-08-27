خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:‌

مجازات اعدام را برای واشنگتن دی‌سی بازمی‌گردانم

مجازات اعدام را برای واشنگتن دی‌سی بازمی‌گردانم
کد خبر : 1678652
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال صدور مجازات اعدام برای کسانی خبر داد که در واشنگتن دست به قتل می‌زنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال صدور مجازات اعدام برای کسانی خبر داد که در واشنگتن دست به قتل می‌زنند. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌متعهد شد که برای هر کسی که در واشنگتن دی سی مرتکب قتل شود، مجازات اعدام درخواست کند، اگرچه مجازات اعدام از سال ۱۹۸۱ در پایتخت لغو شده است.

ترامپ در جلسه کابینه کاخ سفید گفت: «اگر کسی شخص دیگری را در واشنگتن دی سی بکشد، ما مجازات اعدام را درخواست خواهیم کرد. این یک عامل بازدارنده قدرتمند است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور