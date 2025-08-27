خبرگزاری کار ایران
پیونگ‌یانگ:

هرگز سلاح هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت

بعد از برگزاری نشست میان رؤسای جمهور کره جنوبی و آمریکا، کره شمالی اعلام کرد که هرگز سلاح هسته‌ای خود را کنار نخواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که اگر رئیس جمهور کره جنوبی به توهمات خود در خصوص خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی ادامه بدهد به طوری که انگار این یک بیماری وراثتی است باید بداند این اقدام نه فقط به نفع سئول بلکه به نفع هیچ طرف دیگری نیست.

رئیس جمهور کره جنوبی در جریان دیدار روز گذشته خود با دونالد ترامپ همتای آمریکایی اش در واشنگتن گفت که باید برای تحقق صلح و خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تلاش شود.

در گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی آمده است: «داشتن سلاح هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات دشمنان و سازگار شدن با تغییرات امنیت جهانی لازم است. ما هرگز سلاح هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت.»

 

قیمت دیزل ژنراتور