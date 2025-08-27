کمین ترکیبی نیروهای قسام در «بیت حانون»
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، ویدیویی از کمین ترکیبی منتشر کرد که در تاریخ هفتم جولای (۱۷ تیر) در منطقه بیت حانون در شمال نوار غزه انجام داده بود.
در این عملیات که بخشی از سلسله عملیات موسوم به «سنگهای داوود» بود، نیروهای مقاومت سربازان ارتش اسرائیل را در منطقه «الزراعه» در بیت حانون هدف قرار دادند.
گردانهای قسام در پیامی که همراه این ویدیو در کانال تلگرام خود منتشر کرد، اعلام کرد:
«در چارچوب عملیات سنگهای داوود، بخشی از کمین ترکیبی که سربازان دشمن را در منطقه الزراعه در بیت حانون در تاریخ هفتم جولای هدف قرار داد، به نمایش گذاشته میشود. دشمن صهیونیستی کشته شدن پنج سرباز و زخمی شدن شماری دیگر را تأیید کرده است.»
رسانههای اسرائیلی در آن زمان این کمین را «بسیار خطرناک» و یکی از پیچیدهترین رویدادها از زمان آغاز جنگ در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ توصیف کرده بودند.
بر اساس گزارش رسانههای عبریزبان، یکی از زخمیها یک افسر بلندپایه ارتش بوده است. همچنین تأکید شده که کمین علیه تیپ «ناحل» انجام شده بود؛ تیپی که بهتازگی مسئولیت نظامی منطقه شمال نوار غزه را برعهده گرفته بود.