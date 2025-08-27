ساداتیان در گفتوگو با ایلنا:
کرهجنوبی خواهان کاهش تهدید کره شمالی از طریق مذاکره و توافق است
هراس سئول از یکجانبهگرایی واشنگتن
کارشناس مسائل بینالملل گفت: سئول تمایل دارد از طریق آمریکا با کره شمالی وارد گفتوگو شود تا شاید راهی برای خنثی کردن تهدیدها بیابد.
سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به دیدار احتمالی ترامپ و رهبر کره شمالی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: پیش از هر چیز باید توجه داشت که ترامپ از ابتدای تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری همواره با شعارهای بزرگ و پرطمطراق وارد میدان شد. او مرتب تأکید میکرد که قصد دارد «مرد صلح» باشد و تمامی جنگها را پایان دهد. با این حال، تحلیلهایی که در پشت پرده سخنانش مطرح میشد، یک به یک به چالش برخورد و در عمل، بسیاری از وعدههایش با اشکال و تناقض مواجه شد. زمانی که ترامپ بر سر کار آمد، همان شعارها را با صراحت بیشتری تکرار کرد. از جمله اینکه در جنگ اوکراین قصد ندارد به ناتو کمک کند و در عوض، خواستار امتیازات اقتصادی و تعرفهای از متحدان شد. او حتی موضوعاتی عجیب و غریب مانند خرید گرینلند یا الحاق کانادا به آمریکا را مطرح میکرد. در مورد اوکراین نیز مدعی بود که مناطق اشغالشده توسط روسیه میتواند به شکلی به عنوان امتیاز به این کشور واگذار شود و در عوض، اوکراین عضو ناتو شود.
وی ادامه داد: در عرصه اقتصادی نیز تعرفههایی که بر کالاهای چینی اعمال کرد با واکنش متقابل پکن مواجه شد. چینیها نیز دست به اقدامات مشابه زدند و سطح تعرفهها بالا رفت. به همین ترتیب، اروپاییها نیز با سیاستهای تعرفهای ترامپ مخالفت کردند و در مجموع آنچه او وعده میداد، با موانع جدی روبهرو شد. پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، تحلیلها نشان دادند که ترامپ به دنبال آن است که ابتدا مشکلات و تنشهای جهانی را یکسره کند و سپس سراغ چین برود؛ کشوری که بزرگترین رقیب آمریکا در آسیا محسوب میشود و ترامپ بخش مهمی از نیرو و امکانات نظامی را در آن منطقه متمرکز کرده بود. با این حال، شرایط برخلاف محاسبات او رقم خورد. او نیروهایش را از آنجا بیرون کشید و به مناطق دیگر همچون اقیانوس هند، دریای سرخ و حتی برای همکاری نظامی با اسرائیل علیه ایران منتقل کرد؛ امری که پیشتر دور از ذهن به نظر میرسید. ترامپ در عین حال مدعی روابط نزدیک با پوتین بود و حتی در آلاسکا دیداری ویژه با او برگزار کرد. او امتیازات فراوانی به روسیه داد؛ از پهن کردن فرش قرمز تا در اختیار گذاشتن لیموزین شخصیاش، اما نتیجهای که گرفت برعکس انتظار بود، چرا که در همان زمان مذاکرات، پوتین هفت شهر دیگر اوکراین را نیز به اشغال درآورد. در واقع، همه آنچه ترامپ دنبال میکرد، بینتیجه ماند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در دیدارهای اخیر با رهبران اروپایی نیز او با تحقیر برخورد کرد و آنها را در موقعیت انفعالی قرار داد. با این حال، تعرفهها همچنان برقرار است و اروپاییها نارضایتی خود را به شکلهای گوناگون بروز دادهاند. بنابراین، با گذشت حدود هفت ماه از ریاستجمهوری ترامپ، او هیچیک از دستاوردهای وعده دادهشده را محقق نکرده و آینده سیاستهایش در شرق آسیا نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. از همینجاست که موضوع کره جنوبی و همسایه شمالی آن اهمیت مییابد. کره جنوبی بیش از همه نگران هرگونه درگیری در شبهجزیره کره است، چراکه اقتصاد و صنایع پیشرفتهاش همانند «اتاق شیشهای» در معرض خطر قرار دارند. حتی یک موشک یا بمب میتواند بخش عمدهای از دستاوردهای این کشور را نابود کند. به همین دلیل، سئول تمایل دارد از فرصت کنونی استفاده کند و با کره شمالی وارد گفتوگو شود تا شاید راهی برای خنثی کردن تهدیدها بیابد.
وی افزود: الگوی وحدت آلمان شرقی و غربی نیز برای کره جنوبی مطرح است، هرچند شرایط متفاوت است. در آلمان، فروپاشی شوروی زمینهساز این وحدت شد؛ اما در کره شمالی همچنان حمایتهای چین وجود دارد و همین مسئله، مانع بزرگی بر سر تحقق چنین سناریویی است. با این وجود، در فضای کنونی که آمریکا به دنبال نمایش قدرت و هژمونی جدید است و قواعد چندجانبهگرایی را کنار گذاشته، کره جنوبی ترجیح میدهد از طریق مذاکره و توافق، تهدید کره شمالی را کاهش دهد. از سوی دیگر، چین در شرایط فعلی تمایلی به درگیر شدن مستقیم در این بحران ندارد و همین باعث میشود که کره جنوبی همچنان کره شمالی را یک تهدید بالفعل ببیند. در نتیجه، سئول علاوه بر حمایتهای اقتصادی، فنی و امنیتی که از آمریکا دریافت میکند، به دنبال تضمینهای بیشتری است تا خود را در برابر خطرات احتمالی شبهجزیره کره ایمنتر کند.
ساداتیان در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، در شرایطی که آمریکا با سیاستهای یکجانبه و گاه قلدرمآبانه ترامپ در صحنه بینالملل ظاهر میشود و درگیریهای منطقهای مختلفی را دنبال میکند، کره جنوبی تلاش دارد جایگاه و امنیت خود را با اتکا به گفتوگو و دیپلماسی تقویت کند. هرچند هنوز مشخص نیست این روند تا چه اندازه موفقیتآمیز خواهد بود، اما به نظر میرسد برای سئول، خنثی کردن تهدید کره شمالی در اولویت قرار دارد و میتواند آینده این کشور را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.