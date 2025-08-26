خبرگزاری کار ایران
مودی تماس ترامپ را پاسخ نمی‌دهد

یک روزنامه به نقل از منابع آگاه از تلاش‌های ناموفق رئیس‌جمهور آمریکا برای تماس با نخست وزیر هند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فرانکفورتر به نقل از منابع گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان هفته گذشته، ۴ بار تلاش کرده تا با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند تماس بگیرد اما مودی پاسخ وی را نداده است.  

این روزنامه نوشت که ترامپ هند را با اعمال تعرفه های ۲۵ درصدی دچار شوک کرد و آن را اقتصاد مرده نامید.

این گزارش با بیان اینکه  نشانه‌هایی وجود دارد که مودی احساس کرده به وی توهین شده آمده است: «عدم تمایل مودی برای گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ نشان می‌دهد که نخست‌وزیر هند تا چه حد از اقدام رئیس‌جمهور آمریکا آزرده خاطر شده است».

طبق این گزارش، نحوه‌ نگرش به ترامپ در هند به‌ویژه به دلیل اظهارات وی در مورد برنامه‌هایش برای تقویت روابط با پاکستان به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.

 

 

