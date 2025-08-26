تام باراک مدعی شد:
خروج اسرائیل از لبنان در صورت خلع سلاح حزب الله
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که رژیم صهیونیستی در صورت خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان خارج خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «تام باراک»، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در سوریه امروز-سه شنبه- مدعی شد که رژیم صهیونیستی توافق کرده است در صورتی که حزب الله سلاحهای خود را تحویل دهد از جنوب لبنان خارج شود.
باراک پس از دیدار با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت ادعا کرد: «اسرائیل با همان ریتمی که حزب الله خلع سلاح میشود، عقبنشینی خواهد کرد».
وی افزود: «دولت لبنان در ۳۱ آگوست طرحی را برای ترغیب حزب الله به خلع سلاح ارائه خواهد کرد».