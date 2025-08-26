خبرگزاری کار ایران
جامعه جهانی برای توقف تجاوز اسرائیل فورا اقدام کند

وزارت خارجه سوریه تجاوزهای اخیر اسرائیل به این کشور را محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای، حملات اخیر اسرائیل که به کشته شدن یک جوان در حمله به منزلش در روستای طرنجه در حومه شمالی قنیطره منجر شد را به شدت محکوم  کرد. 

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: «ما ورود نیروهای اشغالگر اسرائیلی و بازداشت غیرنظامیان در شهرک سویسه در حومه قنیطره و نیز اینکه از تداوم اشغالگری در جبل الشیخ و منطقه حائل خبر داده‌اند را محکوم می‌کنیم».

ودر ادامه این بیانیه تاکید شده است: «این اقدامات تجاوزکارانه به مثابه نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت و تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه است».

 وزارت خارجه سوریه از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواسته است که برای توقف این تجاوزها فورا اقدام کند. 

این در حالی است که «یسرائیل کاتز»،  وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که نظامیان این رژیم در «جبل الشیخ» سوریه می مانند.

 

