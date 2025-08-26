تحقیقات اسرائیل درباره بمباران بیمارستان غزه باید نتیجه بخش باشد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تحقیقات اسرائیل در مورد بمباران بیمارستان «ناصر» در غزه باید به نتیجه برسد.

الجزیره روز گذشته -دوشنبه- گزارش داد که شمار شهدای خبرنگار پس از بمباران اسرائیل که ساختمان پذیرش و اورژانس در خان یونس را هدف قرار داد، به پنج نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طبقه چهارم مجتمع پزشکی ناصر هدف قرار گرفته و پس از آن حمله دیگری به محض ورود آمبولانس‌ها صورت گرفته است.

