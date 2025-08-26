خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل:

تحقیقات اسرائیل درباره بمباران بیمارستان غزه باید نتیجه بخش باشد

سازمان ملل: تاکید کرد که تحقیقات اسرائیل درباره بمباران بیمارستان غزه باید به نتیجه برسد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تحقیقات اسرائیل در مورد بمباران بیمارستان «ناصر»  در غزه باید به نتیجه برسد.

الجزیره روز گذشته -دوشنبه- گزارش داد که شمار  شهدای خبرنگار پس از بمباران اسرائیل که ساختمان پذیرش و اورژانس در خان یونس را هدف قرار داد، به پنج نفر افزایش یافته است. 

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طبقه چهارم مجتمع پزشکی ناصر هدف قرار گرفته و پس از آن حمله دیگری به محض ورود آمبولانس‌ها صورت گرفته است.

 

