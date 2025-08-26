ونزوئلا ۱۵هزار نیرو در مرز با کلمبیا مستقر کرد
ونزوئلا از استقرار ۱۵ هزار نیروی نظامی در مرز با کلمبیا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ونزوئلا از استقرار ۱۵هزار نیرو در مرز خود با کلمبیا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داده است.
این در حالی است که گزارش شده آمریکا دو کشتی نیروی دریایی دیگر را به عنوان بخشی از عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر آمریکای لاتین به جنوب کارائیب اعزام کرده است.
«دیوسدادو کابلو» وزیر کشور ونزوئلا از حزب قدرت مردمی، روزگذشته-دوشنبه- اعلام کرد که «کاراکاس» ۱۵هزار نیرو را برای تقویت امنیت در ایالتهای «زولیا» و «تاچیرا» که با کلمبیا هممرز هستند، مستقر خواهد کرد.