کشتار خبرنگاران در غزه شوکه کننده است

چین کشتار خبرنگاران در غزه به دست رژیم صهیونیستی را شوکه کننده توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز-سه شنبه-  «گو جیائوکن» سخنگوی  وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران در پکن گفت که   از شنیدن این خبر که گزارشگران جان خود  را به شکلی غم انگیز در نزاع (روز دوشنبه)  از دست دادند شوکه شدیم و آن را محکوم می‌کنیم.

وی اظهار داشت: «ما به سوگ جان‌های از دست رفته می‌نشینیم و با خانواده‌های داغدار همدردی می‌کنیم،  چین از نزدیک آنچه در غزه رخ می‌دهد را رویت می‌کند».

این اظهارات در واکنش به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به بیماستان «ناصر» در «خان یونس» در جنوب غزه بود که سبب به شهادت رسیدن ۴۷ فلسطینی از حمله ۶ خبرنگار شد.

 

 

