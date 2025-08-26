خبرگزاری کار ایران
تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۲۰۰ درصدی علیه چین

رئیس‌جمهور آمریکا چین رابه تعرفه ۲۰۰ درصدی تهدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روزگذشته-دوشنبه- چین را تهدیدکرد که اگر آهن ربای مورد نیاز آمریکا را تامین نکند با تعرفه های ۲۰۰ درصدی یا اقداما دیگری مواجه می‌شود.

ترامپ هنگام میزبانی از «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی و در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «آنها به ما آهن ربا می‌دهند، اگر به ما آهن‌ربا ندهند، مجبوریم علیه آنها ۲۰۰ درصد تعرفه اعمال کرده یا اقدامی دیگر انجام دهیم». 

وی افزود: «باور دارم که به مشکل نخواهیم خورد».

رئیس‌جمهور آمریکا  اظهار داشت: «هیچ کس به اهن ربا نیاز نداشت و چین هوشمندانه  انحصار آهن رباهای جهان را به دست گرفت، تا اینکه ۲۰ سال پیش همه را متقاعد کرد که بیایید با یکدیگر آهن ربا بسازیم».

