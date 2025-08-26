خبرگزاری کار ایران
وقوع انفجار و آتش‌سوزی مهیب در بندر هامبورگ

رسانه‌ها از وقوع آتش‌سوزی مهیب در بندر هامبورگ خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ رسانه‌ها از وقوع آتش‌سوزی مهیب در بندر هامبورگ خبر دادند. 

چاینا دیلی گزارش داد که مقامات محلی اعلام کردند که ‌آتش‌سوزی بزرگی در یک انبار در هامبورگ،‌ در شمال آلمان، رخ داد که باعث انفجار و آتش‌سوزی‌های بیشتر شده است.

بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان به محل اعزام شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی هامبورگ گفت که چندین نفر زخمی شده‌اند، اما تعداد دقیقی را اعلام نکرد و افزود که این آمار تک رقمی است.

به گفته آتش‌نشانی، آتش‌سوزی زمانی آغاز شد که یک وسیله نقلیه پارک شده در داخل انبار در منطقه بندری جنوب شرقی شهر آتش گرفت و باعث انفجار کانتینرهای تحت فشار و سرایت شعله‌ها به انبارهای مجاور شد.

پلیس اعلام کرد که بقایای انفجارها در بزرگراهی در نزدیکی بندر فرود آمد و موجب بسته شدن راه‌ها و ایجاد ترافیک به طول بیش از ۱۰ کیلومتر شد.

 

