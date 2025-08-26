خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را از سمت خود برکنار کرد

ترامپ، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را از سمت خود برکنار کرد
کد خبر : 1678183
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا یک عضو هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) را از سمتش برکنار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا «لیزا کوک»، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) را از سمتش برکنار کرد.

ترامپ نامه‌ای که به کوک نوشته را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

ترامپ در نامه با اشاره به اختیاراتی که قانون فدرال رزرو به او داده، نوشت: «بدینوسیله شما از سمت عضویت در هیئت‌ مدیره فدرال رزرو برکنار می‌شوید. قانون این اجازه را به من داده در صورت وجود ‌ادله‌، بنا به صلاحدید هیئت‌مدیره را برکنار کنم؛ دلایل کافی برای عزل کوک وجود دارد.»

ترامپ تاکید کرد دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد کوک در یک یا چند قرارداد وام مسکن اظهارات نادرست ارائه کرده است.

این در حالی است که این عضو هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا، ‌اعلام کرد که ‌ترامپ‌ هیچ اختیار قانونی برای اخراج او از این سمت ندارد. وی تأکید کرد که استعفا نخواهد داد و به انجام وظایف خود در این هیئت ادامه خواهد داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور