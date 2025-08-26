به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا «لیزا کوک»، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) را از سمتش برکنار کرد.

ترامپ نامه‌ای که به کوک نوشته را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

ترامپ در نامه با اشاره به اختیاراتی که قانون فدرال رزرو به او داده، نوشت: «بدینوسیله شما از سمت عضویت در هیئت‌ مدیره فدرال رزرو برکنار می‌شوید. قانون این اجازه را به من داده در صورت وجود ‌ادله‌، بنا به صلاحدید هیئت‌مدیره را برکنار کنم؛ دلایل کافی برای عزل کوک وجود دارد.»

ترامپ تاکید کرد دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد کوک در یک یا چند قرارداد وام مسکن اظهارات نادرست ارائه کرده است.

این در حالی است که این عضو هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا، ‌اعلام کرد که ‌ترامپ‌ هیچ اختیار قانونی برای اخراج او از این سمت ندارد. وی تأکید کرد که استعفا نخواهد داد و به انجام وظایف خود در این هیئت ادامه خواهد داد.

