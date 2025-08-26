شهادت ۲۰ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، از صبح امروز -سه‌شنبه- تاکنون در جریان حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۲۰ فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد: «در پی هدف قراردادن یک خانه از سوی بالگرد در محله الصفتاوی، یک کودک به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند».

این خبرگزاری اعلام کرد: «در نتیجه حمله نیروهای اشغالگر به محله الصبرا در جنوب غزه، هفت نفر به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر مجروح شدند، همچنین ۵ تن نیز زیر آوار مفقود هستند».

وفا همچنین گزارش داد که ۵ شهروند در نتیجه بمبارن چادرشان توسط نیروهای اشغالگر به شهادت رسیدند.

