شهادت ۲۰ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

شهادت ۲۰ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست
نیروهای رژیم صهیونیست از بامداد امروز تا کنون ۲۰ فلسطینی دیگر را به شهادت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، از صبح   امروز -سه‌شنبه- تاکنون در جریان حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۲۰ فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد: «در پی هدف قراردادن یک خانه از سوی بالگرد در محله الصفتاوی، یک کودک به شهادت رسید  و تعدادی دیگر مجروح شدند».

این خبرگزاری اعلام کرد: «در نتیجه  حمله نیروهای اشغالگر به محله الصبرا در جنوب غزه، هفت نفر به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر مجروح شدند،   همچنین ۵ تن نیز زیر آوار مفقود هستند».

وفا همچنین  گزارش داد که ۵ شهروند در نتیجه بمبارن چادرشان توسط نیروهای اشغالگر  به شهادت رسیدند.

 

 

