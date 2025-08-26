خبرگزاری کار ایران
دیده‌بان حقوق بشر:

آمریکا در معرض مسئولیت جنایات جنگی در غزه قرار دارد

دیده بان حقوق بشر هشدار داد که پرسنل نظامی و اطلاعاتی آمریکایی در معرض مسئولیت جنایات جنگی در غزه قرار دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دیده بان حقوق بشر هشدار داد که پرسنل نظامی و اطلاعاتی آمریکایی  که به نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه کمک می‌کنند، ممکن است با مسئولیت قانونی جنایات جنگی روبرو شوند.

این گروه اعلام کرد که مشارکت واشنگتن در عملیات، از جمله ارائه اطلاعات برای حملات رژیم اسرائیل و انجام برنامه‌ریزی با نیروهای اشغالگر، آمریکا را از اکتبر ۲۰۲۳ به یکی از طرفین درگیری تبدیل کرده است.

«سارا یاگر» مدیر دیده‌ بان حقوق بشر در واشنگتن، گفت: «مشارکت مستقیم آمریکا در عملیات نظامی با نیروهای اسرائیلی به این معنی است که از نظر حقوق بین‌الملل، ایالات متحده در حال حاضر یکی از طرفین درگیری مسلحانه در غزه بوده و هست».

وی افزود: «پرسنل نظامی و اطلاعاتی و پیمانکاران آمریکایی که به نیروهای اسرائیلی که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند کمک می‌کنند، ممکن است در مقطعی خود را در معرض پیگرد قانونی به دلیل جنایات در غزه بیابند».

 

 

