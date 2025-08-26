دیدار رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمود المشهدانی»، رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی از جمله کاردار سفارت آمریکا در این کشور دیدار کرد.

المشهدانی در نشست مذکور در خصوص کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد رایزنی کرد.

دو طرف همچنین در خصوص محدود کردن فعالیت‌های این نیروها به داخل اقلیم کردستان عراق در راستای تحولات میدانی و تقویت حاکمیت ملی این کشور و با توجه به ثبات امنیتی در عراق رایزنی کردند.

در این نشست تاکید شد که گسترش روابط عراق با همسایگانش رکن اصلی تقویت ثبات منطقه‌ای و نهادینه کردن اصل همزیستی مسالمت آمیز در راستای ترسیم آینده ملت عراق و ملت‌های منطقه به شمار می‌رود.

