خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی

دیدار رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی
کد خبر : 1678139
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی از جمله کاردار سفارت آمریکا در این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «محمود المشهدانی»، رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی از جمله کاردار سفارت آمریکا در این کشور دیدار کرد.

المشهدانی در نشست مذکور در خصوص کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد رایزنی کرد.

دو طرف همچنین در خصوص محدود کردن فعالیت‌های این نیروها به داخل اقلیم کردستان عراق در راستای تحولات میدانی و تقویت حاکمیت ملی این کشور و با توجه به ثبات امنیتی در عراق رایزنی کردند.

در این نشست تاکید شد که گسترش روابط عراق با همسایگانش رکن اصلی تقویت ثبات منطقه‌ای و نهادینه کردن اصل همزیستی مسالمت آمیز در راستای ترسیم آینده ملت عراق و ملت‌های منطقه به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور