خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران

اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
کد خبر : 1678089
لینک کوتاه کپی شد.

دولت استرالیا‌ طی ادعایی ایران را به خاطر دو حمله یهودستیزانه مقصر دانست و تاکید کرد سفیر تهران را اخراج می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت استرالیا، ایران را به خاطر دو حمله یهودستیزانه مقصر دانست و تاکید کرد سفیر تهران را اخراج می‌کند.

استرالیا امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که سفیر ایران در کانبرا را اخراج خواهد کرد.

«آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا طی ادعایی بی‌اساس  تهران را به انجام دو حمله یهودستیزانه در شهرهای کلیدی سیدنی و ملبورن متهم کرد.

آلبانیز بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا، ایران را به حملات به یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن مرتبط کرده‌اند.

نخست‌وزیر استرالیا گفت: «کانبرا فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده است و همه دیپلمات‌های ما در یک کشور ثالث در امان هستند.»

وی همچنین گفت که کانبرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور