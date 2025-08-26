اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت استرالیا، ایران را به خاطر دو حمله یهودستیزانه مقصر دانست و تاکید کرد سفیر تهران را اخراج میکند.
استرالیا امروز -سهشنبه- اعلام کرد که سفیر ایران در کانبرا را اخراج خواهد کرد.
«آنتونی آلبانیزی»، نخستوزیر استرالیا طی ادعایی بیاساس تهران را به انجام دو حمله یهودستیزانه در شهرهای کلیدی سیدنی و ملبورن متهم کرد.
آلبانیز بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شد که سرویسهای اطلاعاتی استرالیا، ایران را به حملات به یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن مرتبط کردهاند.
نخستوزیر استرالیا گفت: «کانبرا فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده است و همه دیپلماتهای ما در یک کشور ثالث در امان هستند.»
وی همچنین گفت که کانبرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی در فهرست گروههای ممنوعه قرار خواهد داد.