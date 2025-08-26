ترامپ سوزاندن پرچم آمریکا را ممنوع اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، کسانی که پرچم این کشور را آتش بزنند، به یک سال زندان محکوم می‌شوند.

‌این فرمان که روز گذشته -دوشنبه- امضا شد، حکم دیوان عالی کشور در سال ۱۹۸۹ را که سوزاندن پرچم را به عنوان آزادی بیان محافظت‌شده می‌دانست، تأیید می‌کند، اما استدلال می‌کند که این کار «احتمالاً باعث تحریک اقدامات غیرقانونی قریب‌الوقوع» می‌شود.

‌ترامپ هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت: «اگر پرچمی را بسوزانید، یک سال زندان خواهید داشت؛ نه خروج زودهنگام، نه هیچ چیز دیگر. یک سال زندان می‌گیرید و در پرونده‌تان ثبت می‌شود و خواهید دید که آتش زدن پرچم فوراً متوقف می‌شود.»

انتهای پیام/