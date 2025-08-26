خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ سوزاندن پرچم آمریکا را ممنوع اعلام کرد

ترامپ سوزاندن پرچم آمریکا را ممنوع اعلام کرد
کد خبر : 1678084
لینک کوتاه کپی شد.

‌رئیس‌جمهور آمریکا سوزاندن پرچم این کشور را برخلاف متمم قانون اساسی این کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، کسانی که پرچم این کشور را آتش بزنند، به یک سال زندان محکوم می‌شوند.

‌این فرمان که روز گذشته -دوشنبه- امضا شد، حکم دیوان عالی کشور در سال ۱۹۸۹ را که سوزاندن پرچم را به عنوان آزادی بیان محافظت‌شده می‌دانست، تأیید می‌کند، اما استدلال می‌کند که این کار «احتمالاً باعث تحریک اقدامات غیرقانونی قریب‌الوقوع» می‌شود.

‌ترامپ هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت: «اگر پرچمی را بسوزانید، یک سال زندان خواهید داشت؛ نه خروج زودهنگام، نه هیچ چیز دیگر. یک سال زندان می‌گیرید و در پرونده‌تان ثبت می‌شود و خواهید دید که آتش زدن پرچم فوراً متوقف می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور