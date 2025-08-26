خبرگزاری کار ایران
تقدیر ترامپ از پوتین بره خاطر شرکت در نشست آلاسکا
رئیس‌جمهور آمریکا از همتای روس خود برای شرکت در نشست آلاسکا تشکر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، رئیس‌جمهور آمریکا از همتای روس خود برای شرکت در نشست آلاسکا تشکر کرد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، بار دیگر از موافقت «ولادیمیر پوتین»، همتای روس خود، برای شرکت در اجلاس آلاسکا تمجید کرد.

به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، ‌پوتین در ابتدا نمی‌خواست به ایالات متحده سفر کند.

ترامپ گفت: «اما من واقعاً از او به خاطر انجام این کار قدردانی می‌کنم.»

 

