در آینده با کیم جونگ اون دیدار می‌کنم

رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -دوشنبه- اعلام کرد که «در مقطعی در آینده» با رهبر کره شمالی، دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -دوشنبه- اعلام کرد که «در مقطعی در آینده» با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، دیدار خواهد کرد.

این دو در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز دیدار کرده بودند. 

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیداری دیگر با کیم، به خبرنگاران گفت: «روزی وی را خواهم دید».

این اظهارات در آستانه دیدار ترامپ با «لی جائه میونگ» رئیس‌جمهوری جدید کره جنوبی در کاخ سفید مطرح شد.

وی افزود: «ما در آینده در مقطعی دیدار خواهیم کرد».

 

