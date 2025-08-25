درخواست گزارشگران بدون مرز برای حفاظت از خبرنگاران در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به تلاش‌های خود برای حذف تدریجی اطلاعات در غزه ادامه می‌دهند.

در این بیانیه آمده است: «آنها تا کجا پیش خواهند رفت؟».

این سازمان خواستار حفاظت از خبرنگاران فلسطینی، امکان دسترسی همه خبرنگاران به نوار غزه و برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین حفاظت لازم از خبرنگاران شد.

انتهای پیام/