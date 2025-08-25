اسرائیل به حاکمیت لبنان احترام بگذارد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان با «دارین لحود» و «استیو کوهن» اعضای کنگره آمریکا و همچنین «لیزا جانسون»، سفیر آمریکا در بیروت و هیئت همراه دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این دیدار بر لزوم احترام رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان و عقب‌نشینی از اراضی اشغال شده این کشور تاکید کرد.

نواف سلام همچنین افزود که این امر به ارتش اجازه می‌دهد تا روند استقرار خود در جنوب را تکمیل و راه را برای آغاز روند بازسازی و احیا هموار کند.

وی همچنین تصریح کرد که ارتش لبنان ارتشی برای همه لبنانی‌ها است و حمایت از آن و ارائه توانمندی‌های لازم به آن رکن اصلی برای تقویت امنیت و ثبات است.

انتهای پیام/