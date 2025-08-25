نواف سلام:
اسرائیل به حاکمیت لبنان احترام بگذارد
نخستوزیر لبنان تاکید کرد که رژیم اسرائیل باید به حاکمیت این کشور احترام بگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نواف سلام»، نخستوزیر لبنان با «دارین لحود» و «استیو کوهن» اعضای کنگره آمریکا و همچنین «لیزا جانسون»، سفیر آمریکا در بیروت و هیئت همراه دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، وی در جریان این دیدار بر لزوم احترام رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان و عقبنشینی از اراضی اشغال شده این کشور تاکید کرد.
نواف سلام همچنین افزود که این امر به ارتش اجازه میدهد تا روند استقرار خود در جنوب را تکمیل و راه را برای آغاز روند بازسازی و احیا هموار کند.
وی همچنین تصریح کرد که ارتش لبنان ارتشی برای همه لبنانیها است و حمایت از آن و ارائه توانمندیهای لازم به آن رکن اصلی برای تقویت امنیت و ثبات است.