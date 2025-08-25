حماس:
بمباران مجتمع پزشکی ناصر، جنایتی سازمان یافته است
جنبش حماس بمباران مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس از سوی رژیم صهیونیستی را جنایتی سازمانیافته دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -دوشنبه- در بیانیهای شدیداللحن، بمباران مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس از سوی رژیم صهیونیستی را جنایتی سازمانیافته خواند که به پرونده خونین این رژیم افزوده شد.
بر اساس این بیانیه، این حمله که منجر به شهادت دستکم ۱۵ غیرنظامی شد، عمدتا خبرنگاران، کادر درمانی و نیروهای امدادی را هدف قرار داده است. این اقدام بخشی از جنگ نسلکشی مستمر اشغالگران علیه مردم غزه ارزیابی شده است.
در بیانیه حماس بر ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان بی گناه در شمال غزه و شهر غزه از سوی رژیم جنایتکار و نازی صهیونیستی تاکید و تصریح شده است: «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه تروریستی او باردیگر ثابت کرد که قوانین بین المللی برایش ارزشی ندارد و جامعه جهانی را به چالش میکشاند و گروهی که به موجب قانون بین المللی مصون هستند و در رأس آنها خبرنگاران و کادر پزشکی قرار دارند را عامدانه هدف قرار میدهد».
حماس در ادامه با اشاره به شهادت خبرنگاران بینالمللی از جمله «حسام المصری»، «محمد سلامه»، «مریم ابو دقه» و «معاذ ابو طه» که در حال پوشش خبری این حمله بودند، تأکید کرد: «این ترور هدفمند، جنایتی عمدی برای خاموش کردن رسانهها و جلوگیری از افشای جنایات روزمره علیه مردم فلسطین است».
این جنبش ، نتانیاهو و کابینه او را متهم کرد که با این اقدام، قوانین بینالمللی و اراده جامعه جهانی را به چالش کشیدهاند.
حماس خطاب به جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد تأکید کرد: «ما خواهان توقف فوری نسلکشی در غزه هستیم و از رهبران جهان اسلام و عرب میخواهیم تا با استفاده از تمامی اهرمهای موجود، آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی را برای توقف این جنایات تحت فشار قرار دهند».
در این بیانیه تاکید شده است: «رهبران عربی و اسلامی مسئولیت بزرگی در اعمال فشار بر دولت آمریکا و کشورهای حامی اشغالگران برای توقف فوری جنگ و استفاده از همه اهرمهای فشار سیاسی، دیپلماسی و اقتصادی در این زمینه دارند».