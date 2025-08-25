معاون وزیرخارجه چین:
پکن خوستار راه حل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران است
دیپلمات چینی گفت که پکن خواستار حلوفصل مسئله هستهای ایران از طرق دیپلماتیک است.
به گزارش ایلنا به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، «ما ژائوشو» معاون وزیرخارجه چین در تماس تلفنی با «کاظم غریب آبادی» روزگذشته-یکشنبه- گفت که چین امیدوار است تا تمامی طرفها به حل و فصل مسئله هسته ایران به وسیه ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشند و به طور موثری شرایطی را برای از سرگیری فوری گفتوگوها و رایزنیها فراهم کنند.
به گزارش وزارت خارجه چین، ژائوشو در این تماس گفت: «چین به اتخاذ موضعی منصفانه ادامه میدهد و به طور موثری صلح و گفتوگو را ترویج کرده و نقشی سازنده درباره این مسئله ایفا خواهد کرد».
بر اساس این بیانیه، غریب آبادی نیز در این تماس، تمایل ایران برای تقویت روابط و هماهنگی با چین را ابراز کرد.