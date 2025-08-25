به گزارش ایلنا به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، «ما ژائوشو» معاون وزیرخارجه چین در تماس تلفنی با «کاظم غریب آبادی» روزگذشته-یکشنبه- گفت که چین امیدوار است تا تمامی طرف‌ها به حل و فصل مسئله هسته ایران به وسیه ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشند و به طور موثری شرایطی را برای از سرگیری فوری گفت‌وگوها و رایزنی‌ها فراهم کنند.

به گزارش وزارت خارجه چین، ژائوشو در این تماس گفت: «چین به اتخاذ موضعی منصفانه ادامه می‌دهد و به طور موثری صلح و گفت‌وگو را ترویج کرده و نقشی سازنده درباره این مسئله ایفا خواهد کرد».

بر اساس این بیانیه، غریب آبادی نیز در این تماس، تمایل ایران برای تقویت روابط و هماهنگی با چین را ابراز کرد.

