مردم غزه به یک اقدام اسلامی جمعی نیاز دارند

مردم غزه به یک اقدام اسلامی جمعی نیاز دارند
وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که مردم فلسطین به یک اقدام اسلامی جمعی برای حمایت از آنها نیاز دارند.

به گزار شایلنا هب نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه امروز -دوشنبه- در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده گفت که آنچه مردم فلسطین به آن نیاز دارند، یک اقدام اسلامی جمعی برای حمایت از آنهاست.

فیدان تاکید کرد  که جنگ نسل کشی توسط  اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد و فلسطینی‌ها با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و بیش از نیم میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند.

وی با اشاره به اعلام قحطی در غزه توسط سازمان ملل تاکید کرد که آنچه اتفاق می‌افتد یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه نتیجه اقدام عامدانه اسرائیل در ممانعت از ورود کمک‌هاست.

فیدان افزود: « اسرائیل خواهان صلح نیست بلکه به دنبال محو کامل مردم فلسطین از سرزمینشان است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد». 

وی توضیح داد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت تدریجی به یک واقعیت برگشت‌ناپذیر  تبدیل می‌شود.

فیدان همچنین خواستار ادامه اعمال فشار  قوی و هماهنگ بر اسرائیل برای دستیابی به یک راه حل دائمی درباره  فلسطین شد.

 

 

