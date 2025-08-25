به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر امروز (دوشنبه) در آب‌های اطراف جزایر «کوریل» روسیه رخ داد.

این مرکز اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری (۶.۲ مایلی) زمین رخ داده است.

جزایر «کوریل» از شمال جزیره «هوکایدو» در ژاپن تا شبه‌جزیره «کامچاتکا» در روسیه امتداد دارند و دریای اختسک را از اقیانوس آرام شمالی جدا می‌کنند.

اخیرا زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۸.۷ ریشتر شبه‌جزیره کامچاتکا در روسیه را لرزاند و باعث شد مقامات منطقه «ساخالین» در شرق دور روسیه در جزایر شمالی کوریل وضعیت اضطراری اعلام کنند.

ولادیمیر سولودوف فرماندار کامچاتکا اعلام کرده بود که این زلزله قوی‌ترین زمین‌لرزه در دهه‌های اخیر بوده است.

