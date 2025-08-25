به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه گزارش‌ها مبنی بر آمادگی چین برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین را رد کرد.

جیان در نشست خبری در واکنش به گزارشی از سوی روزنامه «دای والت» گفت: «چین قصدی برای استقرار نیروی نظامی در اوکراین به عناون بخشی از تصمین امنیتی ندارد».

وی اشاره کرد: «این اطلاعات غلط است. موضع چین درباره بحران اوکراین واضح و پایدار است».

پیشتر دای والت به نقل از منابع گزارش داده بود که طرف چینی آماده است تا نیروی نطامی را در اوکراین در چهارچوب عملیات حافظ صلح مستقر کند.

