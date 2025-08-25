خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت خارجه چین:

برنامه‌ای برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین نداریم

برنامه‌ای برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین نداریم
کد خبر : 1677804
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه گزارش‌ها مبنی بر آمادگی چین برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین را رد کرد.

جیان در نشست خبری در واکنش به گزارشی از سوی روزنامه «دای والت» گفت: «چین قصدی برای استقرار نیروی نظامی در اوکراین به عناون بخشی از تصمین امنیتی ندارد».

وی اشاره کرد: «این اطلاعات غلط است. موضع چین درباره بحران اوکراین واضح و پایدار است».

پیشتر دای والت به نقل از منابع گزارش داده بود  که طرف چینی آماده است تا  نیروی نطامی را در اوکراین در چهارچوب عملیات حافظ صلح مستقر کند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور