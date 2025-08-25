وزیر خارجه عربستان:
مردم فلسطین در معرض نسل کشی بی سابقهای قرار دارند
وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که مردم فلسطین در معرض نسلی کشی بی سابقه ای قرار دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان سعودی طی سخنرانی در افتتاحیه نشست سازمان همکاریهای اسلامی در جده درباره وضعیت فلسطین تاکید کرد که مردم فلسطین در معرض نسل کشی بی سابقهای قرار دارند.
بن فرحان گفت: «تجاوزهای اسرائیل علیه فلسطینی ها نقض آشکار قوانین بین المللی است».
وی افزود که جامعه بین الملل باید مانع اشغال غزه توسط رژیم اسرائیل شود.
بن فرحان با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن روند راه حل دو دولتی ادامه داد: «از جامعه بین المللی می خواهیم که از فلسطین حمایت کند».
وزیر خارجه عربستان همچنین افزود: «جنایتهای اسرائیل میتواند تنشهای منطقه و جهان را گسترش دهد، ما پروژه های شهرک سازی اسرائیلی را نمی پذیریم».