ادعای رژیم صهیونیستی:

آماده اقدام متقابل در صورت خلع سلاح حزب الله هستیم

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رژیم آماده است تا از لبنان در خلع سلاح حزب الله حمایت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز-دوشنبه- در بیانیه‌ای مدعی شد که این رژیم آماده است  تا  از لبنان در خلع سلاح حزب الله حمایت کند.

دفتر نتانیاهو طی اظهارات مضحکی ادعا کرد: «اکنون زمان آن رسیده است که اسرائیل و لبنان با روحیه همکاری با تمرکز بر هدف مشترک خلع سلاح حزب الله و تقویت ثبات و رفاه برای هر دو طرف حرکت کنند». 

در ادامه ادعاهای این دفتر آمده است: «اگر نیروهای مسلح لبنان گام‌های لازم را برای اجرای خلع سلاح حزب الله بردارند، اسرائیل اقدامات متقابلی از جمله کاهش تدریجی حضور نیروهای  اسرائیل با هماهنگی مکانیسم امنیتی به رهبری ایالات متحده انجام خواهد داد». 

پیشتر در  ماه جاری، کابینه لبنان اهداف برنامه پیشنهادی آمریکا برای خلع سلاح حزب الله را تایید کرد.

 

 

 

