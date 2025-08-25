خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1677683
ارتش آمریکا اعلام کرد در رزمایش «ستاره درخشان ۲۰۲۵» که قرار است در پایگاه نظامی «محمدنجیب» در غرب مصر برگزار شود، مشارکت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، ارتش آمریکا اعلام کرد در رزمایش «ستاره درخشان ۲۰۲۵» که قرار است در پایگاه نظامی «محمدنجیب» در غرب مصر برگزار شود، مشارکت خواهد کرد.

‌فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در پیام‌رسان ایکس اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در کنار نیروهای مسلح مصر و دیگر کشورها، در رزمایش «ستاره درخشان ۲۰۲۵» که در پایگاه نظامی محمدنجیب مصر برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

این رزمایش از ۲۸ اوت تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

سنتکام در بیانیه خود مدعی شد: «رزمایش ستاره درخشان ۲۰۲۵ در راستای روابط امنیتی راهبردی بین مصر و امریکا برگزار می‌شود. این شراکت تاریخی، نقشی پیشتاز در مبارزه با تروریسم و تقویت امنیت منطقه و تلاش‌ها برای مقابله با گسترش افراط‌گرایی خشونت‌بار ایفا می‌کند.»

 

انتهای پیام/
