پولیتیکو گزارش داد:

اروپا به دنبال افزایش فشارها بر روسیه

اروپا به دنبال افزایش فشارها بر روسیه
کشورهای اروپایی‌ در هفته جاری نوزدهمین بسته تحریمی روسیه را بررسی می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،  روزنامه پولیتیکو گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری درباره اقدامات بعدی برای استفاده از دارایی ها مسدود شده روسیه در غرب گفت‌وگو می‌کنند.

به گزارش این روزنامه، کشورهای اروپایی همچنین درباره نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه نیز گفت‌وگو خواهند کرد.

بر اساس نامه‌ای که از سوی ریاست دانمارکی اتحادیه اروپا به دست پولیتیکو رسیده، نشستی برای وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در ۳۱ اگوست بر‌گزار می‌شود.

طی این نشست، گفت‌وگوها بر افزایش فشارها بر روسیه برای مجبور ساختن این کشور برای رسیدن به صلح  و اعمال بسته‌های تحریمی بیشتر و همچنین گزنیه‌های اضافی  برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در غرب‌ متمرکز خواهد بود.

 

 

 

 

 

