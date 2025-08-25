زلنسکی به دنبال مانع تراشی در حل بحران اوکراین است

به گزارش ایلنا، چاینا دیلی در مقاله ای نوشت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در حالی که از انتقاد از ایالات متحده یا کشورهای اروپایی خودداری می‌کند، تلاش می‌کند تا روسیه را مسئول کند بودن روند صلح اعلام کند.

نویسندگان این مقاله که در تحللی موضوع حل و فصل بحران اوکراین نوشتند که پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با «ولادیمیر پوتین»، همتای روس خود در ۱۵ آگوست، روند صلح به رهبری ایالات متحده به رغم جلسات چندجانبه با زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید هیچ پیشرفتی نداشته است.

در این مقاله آمده است: «جای تعجب نیست که زلنسکی که از انتقاد از ایالات متحده یا کشورهای اروپایی خودداری می‌کند، تلاش کرده است تا روسیه را مقصر جلوه دهد».

به گفته نویسندگان این مقاله، باید به زلنسکی یادآوری شود که تا زمانی که مسکو و کی‌یف در باره مسائل کلیدی به توافق نرسند، هرگونه دیداری بین او و پوتین بعید است به نتیجه مطلوب منجر شود.

در این مقاله تاکید شده است که هنوز کارهای بسیاری برای نزدیک‌تر کردن مواضع دو طرف باید انجام شود.

پوتین و ترامپ در دیدار خود در آلاسکا در ۱۵ آگوست درباره راهکارهای حل بحران اوکراین گفت‌وگو کردند.

