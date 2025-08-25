خبرگزاری کار ایران
هلاکت یک سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام در نیجر

ارتش نیجر از هلاکت یک سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ارتش نیجر از هلاکت یک سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام خبر داد. 

نیروهای مسلح نیجر از کشته شدن «ابراهیم محمدو»، معروف به «باکورا»، سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام‌  در حمله هوایی نیروی هوایی در ۱۵ آگوست به جزایر دریاچه چاد‌ که با نیجریه و کامرون هم‌مرز است، خبر دادند.

ارتش نیجر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، اعلام کرد که این عملیات پس از «چندین هفته نظارت» از طریق «سه حمله دقیق و متوالی» به مواضعی که باکورا در جزیره چیلاوا در منطقه دیفا در جنوب شرقی کشور در آنها مستقر بود، انجام شد.

 

