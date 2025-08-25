مسلح شدن نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، برخی یگان‌های گارد ملی آمریکا در واشنگتن به دستور «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور حمل سلاح گرم را آغاز کرده‌اند که به مفهوم تشدید دستورالعملی به شمار می‌رود که وزارت دفاع اواخر هفته گذشته صادر کرد.

یک مقام وزارت دفاع در این زمینه گفت که برخی از یگان‌ها در ماموریت‌های خاص، مسلح خواهند بود، برخی با اسلحه کمری و برخی دیگر با تفنگ.

وی افزود: «همه یگان‌های مسلح آموزش دیده‌اند و بر اساس قوانین سخت درباره استفاده از زور عمل می‌کنند».

آسوشیتد پرس روز گذشته -یکشنبه- گزارش داد که اعضای گارد ملی کارولینای جنوبی در خارج از ایستگاه «یونیون» در حال حمل اسلحه کمری مشاهده شده‌اند.

این تحول در چارچوب تلاش‌های گسترده ترامپ برای دور زدن نیروهای انتظامی ایالتی و محلی در حالی رخ می‌دهد که او در حال بررسی گسترش استقرار نیروها به سایر شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها، از جمله بالتیمور، شیکاگو و نیویورک است.

