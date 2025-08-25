خبرگزاری کار ایران
سیستم آموزشی در نوار غزه در آستانه فروپاشی کامل است

کد خبر : 1677581
آنروا هشدار داد که سیستم آموزشی در نوار غزه در آستان فروپاشی کامل است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) هشدار داد  که سیستم آموزشی در نوار غزه در آستانه فروپاشی کامل است. 

این آژانس اعلام کرد که تمام ساختمان‌های مدارس در طول جنگ اسرائیل علیه غزه آسیب دیده‌اند. 

طبق این گزارش، از هر ده مدرسه در غزه، ۹ مورد از جمله مدارس آنروا برای اینکه بتوانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند، نیاز به بازسازی کامل دارند.

 

