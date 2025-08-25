آنروا:
سیستم آموزشی در نوار غزه در آستانه فروپاشی کامل است
آنروا هشدار داد که سیستم آموزشی در نوار غزه در آستان فروپاشی کامل است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) هشدار داد که سیستم آموزشی در نوار غزه در آستانه فروپاشی کامل است.
این آژانس اعلام کرد که تمام ساختمانهای مدارس در طول جنگ اسرائیل علیه غزه آسیب دیدهاند.
طبق این گزارش، از هر ده مدرسه در غزه، ۹ مورد از جمله مدارس آنروا برای اینکه بتوانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند، نیاز به بازسازی کامل دارند.