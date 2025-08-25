ادعای تلگراف: ایران آماده کاهش سطح غنی سازی به ۲۰ درصد است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه تلگراف، چاپ لندن‌ مدعی شد که ایران آماده است به‌شکل قابل‌توجهی غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده تا مانع از اعمال تحریم‌های سازمان ملل شود.

تلگراف مدعی شد که مقامات ایرانی در گفت‌وگو با این روزنامه محافظه‌کار بریتانیایی عنوان کرده‌اند که ایران به خاطر جلوگیری از افزایش تنش‌ها، آماده است در رابطه با مساله هسته‌ای موضع نرم‌تری اتخاذ کند.

این روزنامه مدعی شد که دولت اصلاح‌طلب به دنبال محدود کردن برنامه هسته‌ای است و ایران آماده است به شکل قابل‌توجهی سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد تا مانع از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از سوی بریتانیا شود.

بنا به ادعای این روزنامه، مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند تهران مایل است موضع سختگیرانه خود را نرم‌تر کند.

به ادعای این نشریه، «علی لاریجانی»، دبیر تازه منصوب‌شده شورای عالی امنیت ملی ایران، رهبری تلاش‌ها برای متقاعد کردن حاکمیت کشور به کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم به ۲۰ درصد را بر عهده دارد.

انتهای پیام/