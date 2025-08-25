خبرگزاری کار ایران
اسرای اسرائیلی در حال مرگ هستند

رهیر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اسرای اسرائیلی در حال مرگ هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از کان، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- گفت که طرحی مورد تایید حماس وجود دارد، اما دولت اسرائیل آن را به سخره گرفته است.

وی درخواست «بنی گانتز»، رهبر حزب «آبی و سفید»، برای تشکیل «دولت نجات اسرا» را رد  و تاکید کرد که نیازی به مشارکت در دولتی با حضور «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل برای دستیابی به توافق برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی نیست.

لاپید در ادامه تاکد کرد که پیشنهاد او برای ارائه یک شبکه امنیتی خارجی به «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل همچنان پابرجاست.

وی تصریح کرد که طرحی مورد تایید حماس وجود دارد، اما دولت اسرائیل، آن را به بازی گرفته و اسرای اسرائیلی در حال مرگ هستند. 

لاپید افزود: «وعده‌های ایجاد شرایط برای بازگشت اسرا از طریق گسترش مانورهای نظامی دقیقا همان چیزی است که قبل از رفح شنیدیم، اما چه اتفاقی افتاد؟ اسرا مردند، سربازان کشته شدند و ما نتوانستیم کسی را بازگردانیم». 

 

 

